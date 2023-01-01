Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика

Андрія Киричика, життя якого забрала війна.



Про це



Прощання з 46-річним солдатом Андрієм Киричиком відбулось сьогодні, 8 червня, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, колеги, побратими, місцева влада та жителі громади.



У лютому володимирчанин був призваний до лав ЗСУ та вже близько 4 місяців мужньо обороняв рідну землю від ворога,



А ось як про Героя згадують його колеги з КП “Полігон”: “Андрій працював у колективі з 2022 року. Працьовитий, чуйний та привітний. А ще він був совісним та справедливим. Таким людям не все легко дається у житті. Але Андрій з усім справлявся та ще й підтримував інших. Був дуже добрим і милосердним.”



Поховали Андрія Киричика зі всіма військовими почестями на місцевому кладовищі, що у с. Федорівка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимир-Волинській громаді поховала іще одного земляка -, життя якого забрала війна.Про це інформують у громаді.Прощання з 46-річним солдатом Андрієм Киричиком відбулось сьогодні, 8 червня, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, колеги, побратими, місцева влада та жителі громади.У лютому володимирчанин був призваний до лав ЗСУ та вже близько 4 місяців мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 червня його життя обірвав лютий ворог. У чоловіка залишились мати, дочка та дружина, з якою багато років жили пліч-о-пліч та саме хотіли одружитися.А ось як про Героя згадують його колеги з КП “Полігон”: “Андрій працював у колективі з 2022 року. Працьовитий, чуйний та привітний. А ще він був совісним та справедливим. Таким людям не все легко дається у житті. Але Андрій з усім справлявся та ще й підтримував інших. Був дуже добрим і милосердним.”Поховали Андрія Киричика зі всіма військовими почестями на місцевому кладовищі, що у с. Федорівка.

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