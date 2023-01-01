Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика
Сьогодні, 17:10
У Володимир-Волинській громаді поховала іще одного земляка - Андрія Киричика, життя якого забрала війна.
Про це інформують у громаді.
Прощання з 46-річним солдатом Андрієм Киричиком відбулось сьогодні, 8 червня, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, колеги, побратими, місцева влада та жителі громади.
У лютому володимирчанин був призваний до лав ЗСУ та вже близько 4 місяців мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 червня його життя обірвав лютий ворог. У чоловіка залишились мати, дочка та дружина, з якою багато років жили пліч-о-пліч та саме хотіли одружитися.
А ось як про Героя згадують його колеги з КП “Полігон”: “Андрій працював у колективі з 2022 року. Працьовитий, чуйний та привітний. А ще він був совісним та справедливим. Таким людям не все легко дається у житті. Але Андрій з усім справлявся та ще й підтримував інших. Був дуже добрим і милосердним.”
Поховали Андрія Киричика зі всіма військовими почестями на місцевому кладовищі, що у с. Федорівка.
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Про це інформують у громаді.
Прощання з 46-річним солдатом Андрієм Киричиком відбулось сьогодні, 8 червня, у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, колеги, побратими, місцева влада та жителі громади.
У лютому володимирчанин був призваний до лав ЗСУ та вже близько 4 місяців мужньо обороняв рідну землю від ворога, а 4 червня його життя обірвав лютий ворог. У чоловіка залишились мати, дочка та дружина, з якою багато років жили пліч-о-пліч та саме хотіли одружитися.
А ось як про Героя згадують його колеги з КП “Полігон”: “Андрій працював у колективі з 2022 року. Працьовитий, чуйний та привітний. А ще він був совісним та справедливим. Таким людям не все легко дається у житті. Але Андрій з усім справлявся та ще й підтримував інших. Був дуже добрим і милосердним.”
Поховали Андрія Киричика зі всіма військовими почестями на місцевому кладовищі, що у с. Федорівка.
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