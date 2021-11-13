Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО

Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО
У Луцьку 7 червня, о 17:55, на проспекті Відродження водій Volkswagen збив 26-річну жінку на пішохідному переході.

Момент аварії зафіксував диспетчер відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, – повідомляють в Департаменті муніципальної варти.

Водій автомобіля Volkswagen не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.

На місце прибули працівники поліції для вияснення усіх обставин, та карета швидкої медичної допомоги.


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Теги: ДТП, збили жінку
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