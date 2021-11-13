Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО





Момент аварії зафіксував диспетчер відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, – повідомляють в Департаменті муніципальної варти.



Водій автомобіля Volkswagen не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходці, яка



На місце прибули працівники поліції для вияснення усіх обставин, та карета швидкої медичної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 червня, о 17:55, на проспекті Відродження водій Volkswagen збив 26-річну жінку на пішохідному переході.Момент аварії зафіксував диспетчер відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, – повідомляють в Департаменті муніципальної варти.Водій автомобіля Volkswagen не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місце прибули працівники поліції для вияснення усіх обставин, та карета швидкої медичної допомоги.

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