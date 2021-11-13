Показали момент аварії у Луцьку, в якій збили 26-річну жінку на пішохідному переході. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
У Луцьку 7 червня, о 17:55, на проспекті Відродження водій Volkswagen збив 26-річну жінку на пішохідному переході.
Момент аварії зафіксував диспетчер відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, – повідомляють в Департаменті муніципальної варти.
Водій автомобіля Volkswagen не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
На місце прибули працівники поліції для вияснення усіх обставин, та карета швидкої медичної допомоги.
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Момент аварії зафіксував диспетчер відділу «Центру безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, – повідомляють в Департаменті муніципальної варти.
Водій автомобіля Volkswagen не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
На місце прибули працівники поліції для вияснення усіх обставин, та карета швидкої медичної допомоги.
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Коментарі 1
урод, на зебре
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