У Луцьку на проспекті Відродження водій збив 26-річну пішохідку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На проспекті Відродження легковик Volkswagen Golf збив пішохідку, 26-річну місцеву жительку. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний лучанин.



Постраждала перетинала поїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 7 червня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На проспекті Відродження легковик Volkswagen Golf збив пішохідку, 26-річну місцеву жительку. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний лучанин.Постраждала перетинала поїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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