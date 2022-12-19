У Луцьку на проспекті Відродження водій збив 26-річну пішохідку
Сьогодні, 10:30
Учора, 7 червня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На проспекті Відродження легковик Volkswagen Golf збив пішохідку, 26-річну місцеву жительку. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний лучанин.
Постраждала перетинала поїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На проспекті Відродження легковик Volkswagen Golf збив пішохідку, 26-річну місцеву жительку. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний лучанин.
Постраждала перетинала поїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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