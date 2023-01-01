У Луцькому районі горів житловий будинок





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



7 червня о 18:05 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Губин Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Горохів, а також місцева пожежна охорона з села Чаруків та смт Сенкевичівка.



О 18:56 пожежу ліквідували.



Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені покриття та перекриття будинку.



Від займання врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду.



Жертв та постраждалих немає.



Причина пожежі - коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селі Губин Луцького району.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.7 червня о 18:05 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Губин Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Горохів, а також місцева пожежна охорона з села Чаруків та смт Сенкевичівка.О 18:56 пожежу ліквідували.Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені покриття та перекриття будинку.Від займання врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду.Жертв та постраждалих немає.Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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