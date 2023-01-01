У Луцькому районі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:25
Рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селі Губин Луцького району.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
7 червня о 18:05 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Губин Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Горохів, а також місцева пожежна охорона з села Чаруків та смт Сенкевичівка.
О 18:56 пожежу ліквідували.
Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені покриття та перекриття будинку.
Від займання врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
7 червня о 18:05 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Губин Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Горохів, а також місцева пожежна охорона з села Чаруків та смт Сенкевичівка.
О 18:56 пожежу ліквідували.
Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені покриття та перекриття будинку.
Від займання врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Воїни волинської бригади отримали нагороди з рук командира. ФОТО
Сьогодні, 10:45
У Луцьку на проспекті Відродження водій збив 26-річну пішохідку
Сьогодні, 10:30
У Луцькому районі горів житловий будинок
Сьогодні, 10:25
У волинській теробороні служить колишній сільський голова, його син теж захищає Україну
Сьогодні, 09:38
Медіа