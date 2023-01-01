У Луцькому районі горів житловий будинок

У Луцькому районі горів житловий будинок
Рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селі Губин Луцького району.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

7 червня о 18:05 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Губин Луцького району. На місце виклику прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Горохів, а також місцева пожежна охорона з села Чаруків та смт Сенкевичівка.

О 18:56 пожежу ліквідували.

Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені покриття та перекриття будинку.

Від займання врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

У Луцькому районі горів житловий будинок

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Теги: пожежа, будинок, Луцький район
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