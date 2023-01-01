У волинській теробороні служить колишній сільський голова, його син теж захищає Україну
Сьогодні, 09:38
У волинській бригаді тероборони служить колишній сільський голова з позивним «Шеф».
Про це інформують у на сторінці 100 окремої бригада територіальної оборони у фейсбуці.
Після участі в АТО у 2014-2015 роках односельці обрали Юрія Миколайовича сільським головою. На відповідальній посаді він відпрацював повну п’ятирічну каденцію.
Їхня сільрада об’єднувала чотири села, в яких загалом проживало 10 «атовців». 24 лютого 2022 року усі десятеро (плюс ще два чоловіки, які не мали досвіду участі у бойових діях) разом прийшли до військкомату, аби знову стати на захист Батьківщини.
«Шеф» має велику родину – дружину, сина (який нині також захищає Україну), двох доньок та чотирирічного онука Давида.
Юрій Миколайович не має жодних сумнівів щодо того, чим закінчиться ця війна: «Тільки Україна! Тільки Перемога!».
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Про це інформують у на сторінці 100 окремої бригада територіальної оборони у фейсбуці.
Після участі в АТО у 2014-2015 роках односельці обрали Юрія Миколайовича сільським головою. На відповідальній посаді він відпрацював повну п’ятирічну каденцію.
Їхня сільрада об’єднувала чотири села, в яких загалом проживало 10 «атовців». 24 лютого 2022 року усі десятеро (плюс ще два чоловіки, які не мали досвіду участі у бойових діях) разом прийшли до військкомату, аби знову стати на захист Батьківщини.
«Шеф» має велику родину – дружину, сина (який нині також захищає Україну), двох доньок та чотирирічного онука Давида.
Юрій Миколайович не має жодних сумнівів щодо того, чим закінчиться ця війна: «Тільки Україна! Тільки Перемога!».
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