Курс валют у Луцьку 8 червня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.08, а продають за – 40.25.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,92.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня готівковий курс долара становить 37.07, продають його за 37.22.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.08, а продають за – 40.25.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,92.

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