Курс валют у Луцьку 8 червня

Курс валют у Луцьку 8 червня
8 червня готівковий курс долара становить 37.07, продають його за 37.22.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.08, а продають за – 40.25.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,92.

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Теги: курс валют, Луцьк
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