Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 8 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
- артилерійських систем – 3668 (+28) од,
- РСЗВ – 595 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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