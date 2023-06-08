Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів
Сьогодні, 08:50
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 8 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
- артилерійських систем – 3668 (+28) од,
- РСЗВ – 595 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).
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Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,
- артилерійських систем – 3668 (+28) од,
- РСЗВ – 595 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).
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