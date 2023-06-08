Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3891 (+18) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,

- артилерійських систем – 3668 (+28) од,

- РСЗВ – 595 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 299 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),

- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,

- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 8 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 08.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3891 (+18) од,- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16) од,- артилерійських систем – 3668 (+28) од,- РСЗВ – 595 (+1) од,- засоби ППО ‒ 355 (+3) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35) од,- спеціальна техніка ‒ 500 (+8).

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