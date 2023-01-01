Окупанти були не готові до наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС, – Генштаб

Розпочався 470-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація продовжує вести свою агресію, нехтуючи втратами. Щоб досягти своїх цілей, продовжує застосовувати тактику терору, наносить удари та обстріли цивільних цілей, в тому числі житлові райони.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Протягом доби 7 червня противник завдав 5х ракетних та 48х авіаційних ударів, 70х атак MLRS. На жаль, атаки спричинили загибелі цивільних на вершині зруйнованої інфраструктури.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на спробах повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Протягом доби 7 червня відбулось 30х бойових залучень.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати військову присутність у районах Росії, що межує з Україною.Протягом доби 7 червня ворог завдав авіаудару по околицях міста Стрілеча (Харківська область). Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Халаханівка, Леонівка (Чернігівська область), Нововасилівка, Вольфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка (Сумська область), Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Хатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чухунівка, Милове (Харківська область).Куп'янська вісь: супротивник протягом доби 7 червня завдав авіаудари по околицях Кислівки (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область). Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Кам'янку, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівку, Фихолівку, Новомлинську, Дворічну, Западне, Кіндрашівку, Кислівку, Табаївку, Берестове (Харківська область), Новоселівське (Луганська область).Вісь Лимана: протягом доби 7 червня противник провів невдалі наступ у околицях Веселе (Донецька область). Окупанти завдали авіаударів по околицях Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверська, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Веселе, Никифорівка (Донецька область). Макіївка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Верхньокам'янське, Торське, Спірне та Роздолівка (Донецька область).Вісь Бахмут: противник провів наступальні операції в напрямку Оріхово-Василівки Іванівське та Північне, без успіху. Російські літаки завдали авіаудари по околицях Дилівки та Білої Гори (Донецька область). Під ворожий обстріл потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шулятине, Біла Гора, Торецьк, Північне (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник зробив невдалу спробу просунутися в бік населених пунктів Авдіївка і Первомайське. Російські сили завдали авіаударів по околицях Авдіївки. Окупанти обстріляли селища Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка (Донецька область).Вісь Мар'їнка: Українські захисники відбили численні атаки противника в околицях міста Мар'їнка, завдавши ворогу великих втрат. Водночас ворог завдав авіаударів по Красногорівці, обстріляв з артилерії населені пункти Українськ, Гостре, Максимілянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Поб'єда, Новомихайлівка (Донецька область).Шахтарське вісь: ворог завдав авіаудари по околицях Пречистівки, Золота Нива та Шахтарське. Окупанти обстріляли населені пункти Вугледар, Шахтарське, Золота-Нива та Времівка (Донецька область).Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Окупанти завдали авіаударів по околицях Новопіль (Донецька область), Ольгівське та Полтавка (Запорізька область). Окупанти обстріляли з артилерії Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівку (Донецька область), Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївку, Щербаки, Степове, Кам'янське (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область), Берислав, Веселе, Токарівку, Садове, Білозерку (Херсонська область), Херсон.Окупанти були не готові до наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС, що спричинило їхніх жертв та втрат у озброєнні та військовій техніці. Зокрема, у підрозділі 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-му армійському корпусі ЗС росії багато пораненених, загиблих та зниклих безвісти.Крім того, ці підрозділи втратили кілька польових складів боєприпасів та зберігання продуктів харчування, м'якошкірі машини та броньовані машини, а також інше військове майно.Водночас 6 червня масово евакуювалися цивільні з міста Каховка, під час яких люди користувалися власними транспортними засобами. Російські окупанти використовували маршрути евакуації разом з мирними жителями. Під час цього руху окупанти використовували місцевих мешканців як живий щит.Протягом доби 7 червня Повітряні сили України завдали 23-х авіаційних ударів по зосередженням військ та 4х авіаційних ударів по зенітно-ракетним системам противникаПротягом доби 7 червня українські захисники перехопили 4х розвідувальні БПЛА противника.Українські ракетно-артилерійські війська протягом доби 7 червня уразили 4 командні пости, 9 місце концентрації військ, озброєння та військової техніки, 5 склади боєприпасів, 2 зенітні ракетні системи та 1 радарна станція противника.