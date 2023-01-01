У Луцьку витратять понад 1,6 мільйона на очистку каналів у міському парку





Торги тривають на сайті держзакупівель. Пропозиції від учасників приймають до 9 червня. Аукціон, своєю чергою, розпочнеться 12 червня, - повідомляє



Очікувана вартість очищення меліоративних каналів парку – 1,644 мільйона гривень.



Ідеться про роботи, як-от розробка ґрунту плавучими землесосними дизельними снарядами у виїмках i кар'єрах, засмiчених пнями, корiнням, затонулими деревами, болотною та водяною рослиннiстю, валунами, камiнням.



Протяжність каналів, на яких проводитимуть роботи, – 1057 метрів. Перед початком робіт буде здійснено водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини.



Роботи з очищення каналів будуть виконувати землесосним дизельним снарядом із горизонтальною фрезою для відкачування мулу, коріння, водоростей і поглиблення акваторії та із вирівнюванням дна відносно поверхні плеса.



Серед вимог до учасників торгів – чітке дотримання природоохоронного законодавства, наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, дотримання техніки безпеки, охорони праці та інше.



Усі роботи в парку мають закінчити до 15 листопада 2023 року.



Нагадаємо, в Луцьку планують відремонтувати пішохідну доріжку від вулиці Глушець до центральної алеї парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Також у планах – поточний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів у парку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендер на послуги з очистки меліоративних каналів на території Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки з метою покращення санітарного стану парку та прилеглої до каналів території в межах міста.Торги тривають на сайті держзакупівель. Пропозиції від учасників приймають до 9 червня. Аукціон, своєю чергою, розпочнеться 12 червня, - повідомляє ІА Волинські новини Очікувана вартість очищення меліоративних каналів парку – 1,644 мільйона гривень.Ідеться про роботи, як-от розробка ґрунту плавучими землесосними дизельними снарядами у виїмках i кар'єрах, засмiчених пнями, корiнням, затонулими деревами, болотною та водяною рослиннiстю, валунами, камiнням.Протяжність каналів, на яких проводитимуть роботи, – 1057 метрів. Перед початком робіт буде здійснено водолазні роботи з виявлення різного побутового габаритного сміття та залишків деревини.Роботи з очищення каналів будуть виконувати землесосним дизельним снарядом із горизонтальною фрезою для відкачування мулу, коріння, водоростей і поглиблення акваторії та із вирівнюванням дна відносно поверхні плеса.Серед вимог до учасників торгів – чітке дотримання природоохоронного законодавства, наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, дотримання техніки безпеки, охорони праці та інше.Усі роботи в парку мають закінчити до 15 листопада 2023 року.Нагадаємо, в Луцьку планують відремонтувати пішохідну доріжку від вулиці Глушець до центральної алеї парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Також у планах – поточний ремонт майданчика для паркування транспортних засобів у парку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію