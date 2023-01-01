У Володимирі на відкритті підземелля домініканського монастиря збиратимуть гроші для бойових медиків

У Володимирі на відкритті підземелля домініканського монастиря збиратимуть гроші для бойових медиків
У місті Володимир відбудеться відкриття підземель домініканського монастиря.

На вікриття усіх охочих запрошує адміністрація ДІКЗ «Стародавній Володимир» разом з Центром Професійної Освіти.

Відкриття підземель домініканського монастиря відбудеться 9 червня о 14:00.

До уваги відвідувачів буде представлена фотовиставка світлин 1917 року. Екскурсія у підземелля благодійна. Працівники заповідника збиратимуть кошти для Волинських бойових медиків, які рятують життя наших військовослужбовців на передовій.

Вартість екскурсії для дорослих - 50 грн. Для дітей - 25 грн.

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Теги: Волинь, Володимир
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