У Володимирі на відкритті підземелля домініканського монастиря збиратимуть гроші для бойових медиків
Сьогодні, 05:28
У місті Володимир відбудеться відкриття підземель домініканського монастиря.
На вікриття усіх охочих запрошує адміністрація ДІКЗ «Стародавній Володимир» разом з Центром Професійної Освіти.
Відкриття підземель домініканського монастиря відбудеться 9 червня о 14:00.
До уваги відвідувачів буде представлена фотовиставка світлин 1917 року. Екскурсія у підземелля благодійна. Працівники заповідника збиратимуть кошти для Волинських бойових медиків, які рятують життя наших військовослужбовців на передовій.
Вартість екскурсії для дорослих - 50 грн. Для дітей - 25 грн.
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На вікриття усіх охочих запрошує адміністрація ДІКЗ «Стародавній Володимир» разом з Центром Професійної Освіти.
Відкриття підземель домініканського монастиря відбудеться 9 червня о 14:00.
До уваги відвідувачів буде представлена фотовиставка світлин 1917 року. Екскурсія у підземелля благодійна. Працівники заповідника збиратимуть кошти для Волинських бойових медиків, які рятують життя наших військовослужбовців на передовій.
Вартість екскурсії для дорослих - 50 грн. Для дітей - 25 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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