Ще одна громада на Волині встановила сонячні панелі на адмінспоруду

Ще одна громада на Волині встановила сонячні панелі на адмінспоруду
Днями на даху адмінприміщення Любешівської селищної ради, в якому розміщений Центр надання адміністративних послуг, встановили сонячні панелі.

Це зробили в межах проєкту з енергонезалежності швейцарсько-української Програми EGAP, - повідомляє газета "Нове життя".

Усе необхідне обладнання громада отримала в рамках цієї програми. Також представники EGAPy змонтували панелі.

Любешівська громада, як учасниця Програми EGAP, стала однією із восьми громад Волині, які отримали обладнання резервного живлення для місцевого ЦНАПу

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Теги: Волинь, Любешів, електроенергія, альтернативні джерела
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