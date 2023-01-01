Ще одна громада на Волині встановила сонячні панелі на адмінспоруду





Це зробили в межах проєкту з енергонезалежності швейцарсько-української Програми EGAP, - повідомляє газета



Усе необхідне обладнання громада отримала в рамках цієї програми. Також представники EGAPy змонтували панелі.



Любешівська громада, як учасниця Програми EGAP, стала однією із восьми громад Волині, які отримали обладнання резервного живлення для місцевого ЦНАПу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями на даху адмінприміщення Любешівської селищної ради, в якому розміщений Центр надання адміністративних послуг, встановили сонячні панелі.Це зробили в межах проєкту з енергонезалежності швейцарсько-української Програми EGAP, - повідомляє газета "Нове життя". Усе необхідне обладнання громада отримала в рамках цієї програми. Також представники EGAPy змонтували панелі.Любешівська громада, як учасниця Програми EGAP, стала однією із восьми громад Волині, які отримали обладнання резервного живлення для місцевого ЦНАПу

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