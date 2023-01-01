Ще одна громада на Волині встановила сонячні панелі на адмінспоруду
Сьогодні, 02:17
Днями на даху адмінприміщення Любешівської селищної ради, в якому розміщений Центр надання адміністративних послуг, встановили сонячні панелі.
Це зробили в межах проєкту з енергонезалежності швейцарсько-української Програми EGAP, - повідомляє газета "Нове життя".
Усе необхідне обладнання громада отримала в рамках цієї програми. Також представники EGAPy змонтували панелі.
Любешівська громада, як учасниця Програми EGAP, стала однією із восьми громад Волині, які отримали обладнання резервного живлення для місцевого ЦНАПу
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Це зробили в межах проєкту з енергонезалежності швейцарсько-української Програми EGAP, - повідомляє газета "Нове життя".
Усе необхідне обладнання громада отримала в рамках цієї програми. Також представники EGAPy змонтували панелі.
Любешівська громада, як учасниця Програми EGAP, стала однією із восьми громад Волині, які отримали обладнання резервного живлення для місцевого ЦНАПу
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