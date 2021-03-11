Хто з українських пенсіонерів отримає пенсію підвищену на 1200 гривень





Українці на заслуженому відпочинку, які продовжили працювати, отримають у червні гроші одразу за кілька місяців, - про це розповіла в ефірі "Суспільного" директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко, - пише



За словами директорки департаменту, для кожного пенсіонера надбавка буде індивідуальною. Вона може бути і 100, і 1200 грн (залежно від стажу та зарплати). Щоправда, для збільшення в 1200 грн зарплата пенсіонера має бути в рази вищою за середню. За правилами пенсіонерам, які працювали, кожні два роки перераховують виплати з урахуванням оновленого стажу.



Навіть якщо працювати на пенсії лише кілька місяців, через 24 місяці після призначення пенсії, її розмір збільшать з урахуванням додаткового стажу. Найбільше отримають українці, які працювали на пенсії усі два роки та отримували високу білу зарплату.



"Підвищення для кожного буде своїм. Може бути і 100 грн, і 1000 і 1200 грн. Враховуються не лише ті два роки", – розповідає Охріменко. В Україні з 2000 року підраховується зарплата для розрахунку пенсії кожного працюючого.



Наступне підвищення очікується у липні 2023-го. Постанова КМУ №168 передбачає індексацію пенсій для тих, хто вийшов за особливими умовами (науковці, чиновники, журналісти тощо). При цьому зараз чиновники, вчені виходять на пенсію за загальними правилами, проте ті, хто встиг скористатися спеціальними умовами, також претендують на індексацію своїх виплат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у червні перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Перерахунок відбудеться заднім числом (мав пройти у квітні, але затримався через відсутність статистики).Українці на заслуженому відпочинку, які продовжили працювати, отримають у червні гроші одразу за кілька місяців, - про це розповіла в ефірі "Суспільного" директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ, - пише Obozrevatel За словами директорки департаменту, для кожного пенсіонера надбавка буде індивідуальною. Вона може бути і 100, і 1200 грн (залежно від стажу та зарплати). Щоправда, для збільшення в 1200 грн зарплата пенсіонера має бути в рази вищою за середню. За правилами пенсіонерам, які працювали, кожні два роки перераховують виплати з урахуванням оновленого стажу.Навіть якщо працювати на пенсії лише кілька місяців, через 24 місяці після призначення пенсії, її розмір збільшать з урахуванням додаткового стажу. Найбільше отримають українці, які працювали на пенсії усі два роки та отримували високу білу зарплату."Підвищення для кожного буде своїм. Може бути і 100 грн, і 1000 і 1200 грн. Враховуються не лише ті два роки", – розповідає Охріменко. В Україні з 2000 року підраховується зарплата для розрахунку пенсії кожного працюючого.Наступне підвищення очікується у липні 2023-го. Постанова КМУ №168 передбачає індексацію пенсій для тих, хто вийшов за особливими умовами (науковці, чиновники, журналісти тощо). При цьому зараз чиновники, вчені виходять на пенсію за загальними правилами, проте ті, хто встиг скористатися спеціальними умовами, також претендують на індексацію своїх виплат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію