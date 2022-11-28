В Україні можуть заборонити продаж цигарок та алкоголю у duty-free





Про це повідомляє



"До другого читання домовились запитати дані і будуть правки щодо заборони і продажу алкоголю (якщо статистика підтвердить, що там є схема); повної заборони по цигаркам (навіть імпортним); повної заборони взагалі під час військового стану роботи наземних дюті-фрі", - повідомив один з ініціаторів законопроекту, народний депутат Ярослав Железняк.



Також він порадив ділкам, які зараз досі мають ці схеми, самостійно їх швидко закрити.



У лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.



З 1 січня 2023 року в Україні мали змінити розміри деяких ставок податків та порядок нарахування деяких податкових зобов'язань. Зокрема, на 20% планували збільшити специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав в першому читанні законопроект, який передбачає заборону продажу цигарок у дюті-фрі.Про це повідомляє УНІАН. "До другого читання домовились запитати дані і будуть правки щодо заборони і продажу алкоголю (якщо статистика підтвердить, що там є схема); повної заборони по цигаркам (навіть імпортним); повної заборони взагалі під час військового стану роботи наземних дюті-фрі", - повідомив один з ініціаторів законопроекту, народний депутат Ярослав Железняк.Також він порадив ділкам, які зараз досі мають ці схеми, самостійно їх швидко закрити.У лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.З 1 січня 2023 року в Україні мали змінити розміри деяких ставок податків та порядок нарахування деяких податкових зобов'язань. Зокрема, на 20% планували збільшити специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

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