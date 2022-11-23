Має благословення священників і монаха: волинянка вишиває ікони і створила карту України. ВІДЕО

Має благословення священників і монаха: волинянка вишиває ікони і створила карту України. ВІДЕО
Жителька села Згорани Оксана Рафальська із 6 років створює полотна, що вражають. Скільки їх – вишивальниця рахувати перестала давно.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Роботи вже побачили не лише волиняни, а й жителі різних регіонів України. Нещодавно усі області жінка об’єднала на одному полотні й створила вишиту карту України.

Також рукодільниця створює ікони, їх жінка вишила 32. Багато з них вона подарувала у храми. Вишивання ікон, за словами Оксани Рафальської, - особливий процес. На цю роботу вона має благословення двох священників та монаха.

12 ікон нерукотворного образу Христа волинянка вишила і подарувала у різні храми.

"Після звільнення Бучі, коли знайшли багато тіл закатованих українців, мені приснився сон, що я повинна подарувати такий захист у вигляді ікон", - розповідає пані Оксана.

Одна з останніх робіт вишивальниці - карта України, кожна область якої вишита іншим узором. На роботу очікували багато друзів та знайомих рукодільниці з різних куточків України, зокрема й з Криму.


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Теги: Волинь, вишивання, ікони
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