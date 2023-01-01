8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня на Волині: гортаючи календар
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото). Також особисте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк.

Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.

Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.

У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 23:17
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
07 червень, 22:57
Стало відомо про перші жертви внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
07 червень, 22:13
Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
07 червень, 21:35
Схожі новини
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
2 червня на Волині: гортаючи календар 2 червня на Волині: гортаючи календар
02 червень, 00:00
1 червня на Волині: гортаючи календар 1 червня на Волині: гортаючи календар
01 червень, 00:00
31 травня на Волині: гортаючи календар 31 травня на Волині: гортаючи календар
31 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 23:17
 0
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
07 червень, 22:57
 0
Стало відомо про перші жертви внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
07 червень, 22:13
 0
Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
07 червень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8