ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО

ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.

Про це повідомили в Ювенальній поліції України.

В мережі з'явилося відео, на якому українські воїни з дрона скидають воду двом дітям в окупованих Олешках, які знаходилися на горищі підтопленої будівлі.

"Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми", - повідомили в поліції.
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО

Було ухвалено рішення про необхідність порятунку родини з дітьми. І захисникам України це вдалось. Наразі люди перебувають на підконтрольній Україні території, їх евакуювали до безпечного місця.

"Громадське" поширило відео, на якому видно, як воїни ЗСУ вивозять на човнах з окупованих Олешок матір, її двох дітей та домашніх тварин. Цивільні українці подякували військовим за порятунок. За даними ЗМІ, родина зараз у Херсоні.


Підрив Каховської ГЕС: що відомо
6 червня о 2:50 російська терористична армія підірвала Каховську ГЕС, спровокувавши гуманітарну та техногенну катастрофу.

Україна почала евакуацію населення з правого берега. Натомість російські гауляйтери покинули людей напризволяще на окупованому лівому березі Херсонської області.

Ще ввечері 6 червня стало відомо, що місто Олешки опинилося практично повністю під водою. Люди, щоб вижити, ночували на дахах, проте вода й надалі прибуває через теракт Росії. У ГУР та секретар РНБО Олексій Данілов вважають, що наказ підірвати ГЕС віддав особисто диктатор Путін.

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Теги: Україна, війна, порятунок, Олешки, росія, злочин, підрив, Каховська ГЕС
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