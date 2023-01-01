ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО

Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.Про це повідомили в Ювенальній поліції України.В мережі з'явилося відео, на якому"Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми", - повідомили в поліції.Було ухвалено рішення про необхідність порятунку родини з дітьми. І захисникам України це вдалось. Наразі люди перебувають на підконтрольній Україні території, їх евакуювали до безпечного місця."Громадське" поширило відео, на якому видно, як воїни ЗСУ вивозять на човнах з окупованих Олешок матір, її двох дітей та домашніх тварин. Цивільні українці подякували військовим за порятунок. За даними ЗМІ, родина зараз у Херсоні.6 червня о 2:50 російська терористична армія підірвала Каховську ГЕС, спровокувавши гуманітарну та техногенну катастрофу.Україна почала евакуацію населення з правого берега. Натомість російські гауляйтери покинули людей напризволяще на окупованому лівому березі Херсонської області.Ще ввечері 6 червня стало відомо, що місто Олешки опинилося практично повністю під водою. Люди, щоб вижити, ночували на дахах, проте вода й надалі прибуває через теракт Росії. У ГУР та секретар РНБО Олексій Данілов вважають, що наказ підірвати ГЕС віддав особисто диктатор Путін.