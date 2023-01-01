Стало відомо про перші жертви внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
Сьогодні, 22:13
Стало відомо про перші жертви в наслідок затоплення Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук "Суспільному".
За його словами, в результаті потопу у місті попередньо загинули три людини.
"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" - розповів Рищук.
Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті ропочали евакуювати людей з дахів. Людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.
Підрив Каховської ГЕС
В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.
Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Як пише РБК-Україна, про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук "Суспільному".
За його словами, в результаті потопу у місті попередньо загинули три людини.
"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" - розповів Рищук.
Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті ропочали евакуювати людей з дахів. Людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.
Підрив Каховської ГЕС
В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.
Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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