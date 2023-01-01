Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків

Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Нині підрозділ виконує бойові завдання на Донеччині. Квадрокоптер бійцям конче потрібний для розвідки. Передати обладнання на передову зголосився волонтер Віктор Горбач. Він також попросив допомоги у придбанні повнопривідного авто для захисників.«Спільно з депутатським корпусом та небайдужими волинянами будемо шукати потрібний автомобіль та намагатимемося забезпечити інші потреби, з якими звернулися наші воїни. Допоможемо усім, чим зможемо заради пришвидшення перемоги», – зазначив Григорій Недопад.