Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків

Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.

Про це повідомляють у Волинській обласній раді.

Нині підрозділ виконує бойові завдання на Донеччині. Квадрокоптер бійцям конче потрібний для розвідки. Передати обладнання на передову зголосився волонтер Віктор Горбач. Він також попросив допомоги у придбанні повнопривідного авто для захисників.

«Спільно з депутатським корпусом та небайдужими волинянами будемо шукати потрібний автомобіль та намагатимемося забезпечити інші потреби, з якими звернулися наші воїни. Допоможемо усім, чим зможемо заради пришвидшення перемоги», – зазначив Григорій Недопад.



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Теги: Волинь, війна, Волинська обласна рада
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