Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня

У четвер, 8 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 23-28° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.: 8 червня вшановується пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.