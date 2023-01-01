Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
У четвер, 8 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 23-28° тепла.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 8 червня вшановується пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
Сьогодні, 20:00
Лучанин, будучи на пенсії, знову повернувся у Нацгвардію
Сьогодні, 19:32
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
Сьогодні, 19:00
П’яні окупанти заблокували всі можливі шляхи виїзду із затопленого селища, — Генштаб
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
06 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
05 червень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 5 червня Погода у Луцьку на завтра, 5 червня
04 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
01 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Лучанин, будучи на пенсії, знову повернувся у Нацгвардію
Сьогодні, 19:32
 0
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
Сьогодні, 19:00
 0
П’яні окупанти заблокували всі можливі шляхи виїзду із затопленого селища, — Генштаб
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8