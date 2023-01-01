На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
Сьогодні, 19:00
У четвер, 8 червня, на Волині попрощаються із загиблим на війні Героєм Антоном Скаршевським.
Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.
У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.
Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.
"Прийдіть завтра будь ласка, щоб віддати шану полеглому захиснику", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, житель міста Любомль Антон Скаршевський, 1986 року народження, загинув 1 червня у Запорізькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.
У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.
Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.
"Прийдіть завтра будь ласка, щоб віддати шану полеглому захиснику", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, житель міста Любомль Антон Скаршевський, 1986 року народження, загинув 1 червня у Запорізькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
Сьогодні, 20:00
Лучанин, будучи на пенсії, знову повернувся у Нацгвардію
Сьогодні, 19:32
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
Сьогодні, 19:00
П’яні окупанти заблокували всі можливі шляхи виїзду із затопленого селища, — Генштаб
Сьогодні, 18:40
Серце мав відкрите, всіх жалів: спогади про загиблого Героя з Волині, що воював разом із сином
Сьогодні, 18:22
Медіа