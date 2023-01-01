На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
У четвер, 8 червня, на Волині попрощаються із загиблим на війні Героєм Антоном Скаршевським.

Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.

У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.

Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.

"Прийдіть завтра будь ласка, щоб віддати шану полеглому захиснику", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, житель міста Любомль Антон Скаршевський, 1986 року народження, загинув 1 червня у Запорізькій області.

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Теги: війна, Росія, Україна
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