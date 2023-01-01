Серце мав відкрите, всіх жалів: спогади про загиблого Героя з Волині, що воював разом із сином

Сергієві Карпуку із села Мировичі Турійської громади виповнилося б 54 роки. Однак 6 червня Герой загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України.



Про це пишуть у Поліському лісовому офісі.



З першого дня повномасштабної війни пішов служити. Останнім часом – на Донецькому напрямку, де й загинув. Їхній бліндаж накрило.



Сергій Васильович перед мобілізацією працював на посаді лісоруба у Перевалівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство». Навчався в Шацькому лісовому технікумі ім. В. Сулька. Практично все свідоме життя в галузі.



Служив разом із сином Віталієм у «волинській сотці».



«Якби не син, той навряд би й знали точно, що там сталося… Він такий щирий і простий був. Все життя біг на роботу, бо ж відчував безмежну відповідальність за інших. Добрий – аж занадто. Кому треба допомогти, то він перший. Серце мав відкрите. Всіх жалів. Он сьогодні рідні, друзі телефонують, питають. Любили його люди.



Пішов служити – і там йому всіх шкода. Каже, тож тут хлопці молоді, їм потрібно додому повернутися. Про себе не думав взагалі, – розповідає дружина Катерина. – Казав – найстрашніше заходити і виходити з бліндажів. Тому що дуже стріляють. Просто безперервно. А так особливо більше нічого не говорив.



Готували передачу волонтерами. Він любив домашню їжу. Тепер вже тільки синові треба передавати. Один вже сам їде додому… Якби ви бачили, як вони там за кілька місяців змінилися, постаріли. Хлопці оборону тримають такими зусиллями, що нам і уявити важко», - йдеться в дописі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 червняіз села Мировичі Турійської громади виповнилося б 54 роки. Однак 6 червня Герой загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України.Про це пишуть у Поліському лісовому офісі.З першого дня повномасштабної війни пішов служити. Останнім часом – на Донецькому напрямку, де й загинув. Їхній бліндаж накрило.Сергій Васильович перед мобілізацією працював на посаді лісоруба у Перевалівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство». Навчався в Шацькому лісовому технікумі ім. В. Сулька. Практично все свідоме життя в галузі.Служив разом із сином Віталієм у «волинській сотці».«Якби не син, той навряд би й знали точно, що там сталося… Він такий щирий і простий був. Все життя біг на роботу, бо ж відчував безмежну відповідальність за інших. Добрий – аж занадто. Кому треба допомогти, то він перший. Серце мав відкрите. Всіх жалів. Он сьогодні рідні, друзі телефонують, питають. Любили його люди.Пішов служити – і там йому всіх шкода. Каже, тож тут хлопці молоді, їм потрібно додому повернутися. Про себе не думав взагалі, – розповідає дружина Катерина. – Казав – найстрашніше заходити і виходити з бліндажів. Тому що дуже стріляють. Просто безперервно. А так особливо більше нічого не говорив.Готували передачу волонтерами. Він любив домашню їжу. Тепер вже тільки синові треба передавати. Один вже сам їде додому… Якби ви бачили, як вони там за кілька місяців змінилися, постаріли. Хлопці оборону тримають такими зусиллями, що нам і уявити важко», - йдеться в дописі.Нагадаємо, на війні поліг 53-річний Герой з Волині Сергій Карпук

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