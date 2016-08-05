Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції

Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції
Працівницю загального відділу Рожищенської міської ради на Волині покарали за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рожищенський районний суд, приставши на позицію прокурорів, притягнув до відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) працівницю загального відділу Рожищенської міської ради.

Посадовиця, будучи засновником приватного підприємства та входячи до складу органу його управління, всупереч вимогам закону України «Про запобігання корупції», у визначені строки з моменту призначення на посаду в органі місцевого самоврядування не здійснила дії, спрямовані на припинення її повноважень у складі правління та на передачу в управління іншій особі належної їй частки у статутному капіталі суб’єкта господарювання, що має на меті отримання прибутку.

Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив покарання у виді штрафу.

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Теги: корупція, суд, штраф, Рожищенська міськрада
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