Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції





Про це



Рожищенський районний суд, приставши на позицію прокурорів, притягнув до відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) працівницю загального відділу Рожищенської міської ради.



Посадовиця, будучи засновником приватного підприємства та входячи до складу органу його управління, всупереч вимогам закону України «Про запобігання корупції», у визначені строки з моменту призначення на посаду в органі місцевого самоврядування не здійснила дії, спрямовані на припинення її повноважень у складі правління та на передачу в управління іншій особі належної їй частки у статутному капіталі суб’єкта господарювання, що має на меті отримання прибутку.



Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив покарання у виді штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівницю загального відділу Рожищенської міської ради на Волині покарали за правопорушення, пов'язане з корупцією.Про це повідомляє обласна прокуратура.Рожищенський районний суд, приставши на позицію прокурорів, притягнув до відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) працівницю загального відділу Рожищенської міської ради.Посадовиця, будучи засновником приватного підприємства та входячи до складу органу його управління, всупереч вимогам закону України «Про запобігання корупції», у визначені строки з моменту призначення на посаду в органі місцевого самоврядування не здійснила дії, спрямовані на припинення її повноважень у складі правління та на передачу в управління іншій особі належної їй частки у статутному капіталі суб’єкта господарювання, що має на меті отримання прибутку.Суд визнав її винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив покарання у виді штрафу.

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