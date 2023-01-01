Половина людей, які загинули в ДТП на Волині упродовж січня-травня, — пішоходи
Сьогодні, 17:45
50 % людей, які загинули в ДТП на Волині упродовж січня-травня 2023 року, – пішоходи.
Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.
Загалом за цей період в автопригодах закінчилося життя 17 пішоходів, 1 з яких – дитина. Ще 64 особи отримали травми, з них – 14 дітей.
«Звісно, не всі дорожньо-транспортні пригоди сталися з вини саме цих учасників дорожнього руху. Проте дуже часто саме пішоходи наражають на небезпеку своє життя та здоров’я, порушуючи ПДР», – кажуть поліцейські.
Патрульні нагадують, що пішоходам заборонено:
- вибігати на проїжджу частину, зокрема й на пішохідний перехід;
- затримуватися і зупинятися на дорозі;
- переходити дорогу в непризначених для цього місцях, або ж на заборонений сигнал світлофора.
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Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.
Загалом за цей період в автопригодах закінчилося життя 17 пішоходів, 1 з яких – дитина. Ще 64 особи отримали травми, з них – 14 дітей.
«Звісно, не всі дорожньо-транспортні пригоди сталися з вини саме цих учасників дорожнього руху. Проте дуже часто саме пішоходи наражають на небезпеку своє життя та здоров’я, порушуючи ПДР», – кажуть поліцейські.
Патрульні нагадують, що пішоходам заборонено:
- вибігати на проїжджу частину, зокрема й на пішохідний перехід;
- затримуватися і зупинятися на дорозі;
- переходити дорогу в непризначених для цього місцях, або ж на заборонений сигнал світлофора.
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