Половина людей, які загинули в ДТП на Волині упродовж січня-травня, — пішоходи

Половина людей, які загинули в ДТП на Волині упродовж січня-травня, — пішоходи
50 % людей, які загинули в ДТП на Волині упродовж січня-травня 2023 року, – пішоходи.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Загалом за цей період в автопригодах закінчилося життя 17 пішоходів, 1 з яких – дитина. Ще 64 особи отримали травми, з них – 14 дітей.

«Звісно, не всі дорожньо-транспортні пригоди сталися з вини саме цих учасників дорожнього руху. Проте дуже часто саме пішоходи наражають на небезпеку своє життя та здоров’я, порушуючи ПДР», – кажуть поліцейські.

Патрульні нагадують, що пішоходам заборонено:

- вибігати на проїжджу частину, зокрема й на пішохідний перехід;
- затримуватися і зупинятися на дорозі;
- переходити дорогу в непризначених для цього місцях, або ж на заборонений сигнал світлофора.


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Теги: ДТП, загибель, порушення ПДР
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