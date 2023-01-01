Загинув український льотчик Владислав Савельєв

Загинув український льотчик Владислав Савельєв
В пʼятницю, 2-го червня, на бойовому завданні загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (позивний “NOMAD”).

Про це повідомив друг пілота Дмитро Шкаревський у фейсбуці.

"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій, щоб захищати свою Україну, бо не зміг би спокійно спостерігати. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче - життя. Його найбільшою мрією після нашої перемоги - відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - йдеться в повідомленні.
Загинув український льотчик Владислав Савельєв


Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.


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Теги: Росія, Україна, війна, льотчкик
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