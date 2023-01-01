Загинув український льотчик Владислав Савельєв
Сьогодні, 17:00
В пʼятницю, 2-го червня, на бойовому завданні загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (позивний “NOMAD”).
Про це повідомив друг пілота Дмитро Шкаревський у фейсбуці.
⠀
"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій, щоб захищати свою Україну, бо не зміг би спокійно спостерігати. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче - життя. Його найбільшою мрією після нашої перемоги - відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив друг пілота Дмитро Шкаревський у фейсбуці.
⠀
"Він був чудовою людиною! Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій, щоб захищати свою Україну, бо не зміг би спокійно спостерігати. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче - життя. Його найбільшою мрією після нашої перемоги - відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загинув український льотчик Владислав Савельєв
Сьогодні, 17:00
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Киричиком
Сьогодні, 16:26
Медіа