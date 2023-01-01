Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ

Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ
На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 м», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

«Вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», – додала Маляр.


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Теги: Бахмут, наступ, ЗСУ
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