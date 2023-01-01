Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ
Сьогодні, 13:35
На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 м», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.
«Вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.
«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», – додала Маляр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 м», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.
«Вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.
«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», – додала Маляр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ
Сьогодні, 13:35
Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань
Сьогодні, 13:20
Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець
Сьогодні, 12:50
У Каховському водосховищі знижується рівень води
Сьогодні, 12:30
Медіа