Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.Про це повідомила заступниця міністра оборони«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 м», – йдеться в повідомленні.Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.«Вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», – додала Маляр.