Роками не могла їсти: рідкісна хвороба перетворила життя 47-річної волинянки на жах

Роками не могла їсти: рідкісна хвороба перетворила життя 47-річної волинянки на жах
У Львові прооперували 47-річну мешканку Волині, яка роками не могла нормально харчуватися і навіть не знала про свій діагноз. Рідкісна хвороба перетворила життя жінки на жах.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Медики лікарні Святого Пантелеймона з’ясували, що за рідкісна хвороба перетворила життя жінки на жах та прооперували пацієнтку.

Як виявилося, у 47-річної Тамари з Волині ще 23 роки тому при видаленні апендициту хірург помітив зміни кишківника та скерував на обстеження. Тоді молода жінка не взяла до уваги рекомендації лікаря.

Проблеми почалися пізніше, коли з'явилися біль, порушення травлення, анемія, а живіт збільшився в розмірах. Згодом пацієнтка могла їсти лише дитяче харчування. Однак, через страх почути якийсь страшний діагноз, каже Тамара, вона не зверталася за медичною допомогою і займалася самолікуванням.

До спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона пані Тамара звернулась вже у вкрай важкому стані, коли остаточно втратила працездатність.

Після обстеження медики приголомшили пані Тамару діагнозом - в неї хвороба Крона. Це специфічне запальне аутоімунне захворювання шлунково-кишкового тракту, за якого імунна система людини розпізнає слизову оболонку травного каналу як чужорідну і атакує її. Трапляється у 30 людей на 100 000.

На жаль, вилікувати хворобу Крона неможливо. Проте, дотримуючись призначень та рекомендацій, можна досягти тривалої ремісії і значно покращити якість життя.

Лікарі виявили: через довготривалу відсутність правильного лікування в Тамари розвинулась хронічна кишкова непрохідність. Були спайки та незворотне ураження окремих ділянок кишківника та брижі. Тож у ході операції хірурги розділили всі спайки та виконали резекцію уражених ділянок товстої та тонкої кишки. Вже за тиждень Тамару виписали додому.

У пацієнтки попереду післяопераційна реабілітація. Жінка хоче скоріше повернутися до роботи та нормального життя.

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Теги: хвороба Крона, операція
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