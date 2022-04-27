Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині

Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині
Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи На Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Також він розповів, що робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", - каже заступник Міністра.

Окрім цього, він радить українцям, рідні яких перебувають з зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Леонід Тимченко розповів, що всього зараз у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який запрацював з 2 травня, є дані щодо 23 876 осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина
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