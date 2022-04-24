ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО

ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
Українці роблять неможливе: військовим вдалося передати дроном жінці з дітьми пляшку з водою, які не мають змоги вибратися з затопленого будинку в Олешках на Херсонщині.

Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які благають про допомогу на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.

Люди вже понад добу заблоковані водою на території, яку контролюють окупанти. Наразі в Олешках прибуває вода.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонщина, окупація, затоплення, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
Сьогодні, 15:00
ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині
Сьогодні, 14:30
Україна готова розглянути звернення про евакуацію з бєлгородщини, – ГУР
Сьогодні, 14:15
Роками не могла їсти: рідкісна хвороба перетворила життя 47-річної волинянки на жах
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
24 квітень, 2022, 09:20
Назвали найближчу мету українських захисників на Херсонщині Назвали найближчу мету українських захисників на Херсонщині
13 березень, 06:00
Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів на Луганщині Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів на Луганщині
14 листопад, 2022, 10:47
«Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО «Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО
11 листопад, 2022, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
Сьогодні, 15:00
 0
ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині
Сьогодні, 14:30
 0
Україна готова розглянути звернення про евакуацію з бєлгородщини, – ГУР
Сьогодні, 14:15
 0
Роками не могла їсти: рідкісна хвороба перетворила життя 47-річної волинянки на жах
Сьогодні, 13:58
 0
Медіа
відео
1/8