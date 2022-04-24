ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО





Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які благають про допомогу на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.



Люди вже понад добу заблоковані водою на території, яку контролюють окупанти. Наразі в Олешках прибуває вода.







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