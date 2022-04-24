ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Українці роблять неможливе: військовим вдалося передати дроном жінці з дітьми пляшку з водою, які не мають змоги вибратися з затопленого будинку в Олешках на Херсонщині.
Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які благають про допомогу на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.
Люди вже понад добу заблоковані водою на території, яку контролюють окупанти. Наразі в Олешках прибуває вода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які благають про допомогу на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.
Люди вже понад добу заблоковані водою на території, яку контролюють окупанти. Наразі в Олешках прибуває вода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
Сьогодні, 15:00
ЗСУ за допомогою дрона передали жінці з дітьми пляшку з водою на окупованій Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині
Сьогодні, 14:30
Медіа