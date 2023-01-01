Україна готова розглянути звернення про евакуацію з бєлгородщини, – ГУР

Україна готова розглянути звернення про евакуацію з бєлгородщини, – ГУР
Україна готова розглянути звернення про евакуацію людей з російської бєлгородщини. Наразі там тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, росіяни з легіону "Свобода Росії", російського добровольчого корпусу та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстала проти злочинної путінської влади та встановленого нею режиму внутрішньої окупації. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсов.

За словами Юсова, бійці РДК та легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території бєлгородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист",
– наголосив представник розвідки.

Він зазначив, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.



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Теги: Бєлгород, евакуація
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