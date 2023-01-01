Ночували на даху: як відбувається евакуація із затопленого Херсона
Сьогодні, 13:48
У Херсоні триває евакуація людей через затоплення, що сталося внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомляє Українська правда.
Корабельна площа – одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку забрали близько 30 людей.
58-річний Олександр з вулиці Перша Рибна розповів: "Був з учорашнього дня з жінкою на даху будинку. Затоплений по дах".
За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за 2 дні більше 1,5 тисячі людей.
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Про це повідомляє Українська правда.
Корабельна площа – одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку забрали близько 30 людей.
58-річний Олександр з вулиці Перша Рибна розповів: "Був з учорашнього дня з жінкою на даху будинку. Затоплений по дах".
За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за 2 дні більше 1,5 тисячі людей.
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