Ночували на даху: як відбувається евакуація із затопленого Херсона

Ночували на даху: як відбувається евакуація із затопленого Херсона
У Херсоні триває евакуація людей через затоплення, що сталося внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє Українська правда.

Корабельна площа – одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку забрали близько 30 людей.

58-річний Олександр з вулиці Перша Рибна розповів: "Був з учорашнього дня з жінкою на даху будинку. Затоплений по дах".

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за 2 дні більше 1,5 тисячі людей.

Ночували на даху: як відбувається евакуація із затопленого Херсона


Ночували на даху: як відбувається евакуація із затопленого Херсона



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Теги: Херсон, ГЕС, евакуація
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