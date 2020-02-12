Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



У вівторок, 6 червня, у Луцьку рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей до помешкань, де перебували люди, які потребували негайної медичної допомоги. Надзвичайники працювали на проспекті Волі та вулиці Йова Кондзелевича.







Цього ж дня біля села Стенжаричі Устилузької громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира усунули повалене дерево й відновили рух проїжджою частиною.



Уранці цього ж дня у Володимирському районі чергова варта 5 ДПРЧ м. Нововолинська виїжджала на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Левка Лук’яненка,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники здійснили п'ять виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Два з них – у Луцьку.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.У вівторок, 6 червня, у Луцьку рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей до помешкань, де перебували люди, які потребували негайної медичної допомоги. Надзвичайники працювали на проспекті Волі та вулиці Йова Кондзелевича.Цього ж дня біля села Стенжаричі Устилузької громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира усунули повалене дерево й відновили рух проїжджою частиною.Уранці цього ж дня у Володимирському районі чергова варта 5 ДПРЧ м. Нововолинська виїжджала на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Левка Лук’яненка, у якій травмувалися 41-річна жінка та 4-річна дитина.

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