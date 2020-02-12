Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань

Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань
Минулої доби рятувальники здійснили п'ять виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Два з них – у Луцьку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

У вівторок, 6 червня, у Луцьку рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей до помешкань, де перебували люди, які потребували негайної медичної допомоги. Надзвичайники працювали на проспекті Волі та вулиці Йова Кондзелевича.

Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань


Цього ж дня біля села Стенжаричі Устилузької громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира усунули повалене дерево й відновили рух проїжджою частиною.

Уранці цього ж дня у Володимирському районі чергова варта 5 ДПРЧ м. Нововолинська виїжджала на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Левка Лук’яненка, у якій травмувалися 41-річна жінка та 4-річна дитина.

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Теги: рятувальники, медики, зачинені помешкання, допомога, Луцьк
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