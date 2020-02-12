Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань
Сьогодні, 13:20
Минулої доби рятувальники здійснили п'ять виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Два з них – у Луцьку.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У вівторок, 6 червня, у Луцьку рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей до помешкань, де перебували люди, які потребували негайної медичної допомоги. Надзвичайники працювали на проспекті Волі та вулиці Йова Кондзелевича.
Цього ж дня біля села Стенжаричі Устилузької громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира усунули повалене дерево й відновили рух проїжджою частиною.
Уранці цього ж дня у Володимирському районі чергова варта 5 ДПРЧ м. Нововолинська виїжджала на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Левка Лук’яненка, у якій травмувалися 41-річна жінка та 4-річна дитина.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У вівторок, 6 червня, у Луцьку рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей до помешкань, де перебували люди, які потребували негайної медичної допомоги. Надзвичайники працювали на проспекті Волі та вулиці Йова Кондзелевича.
Цього ж дня біля села Стенжаричі Устилузької громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира усунули повалене дерево й відновили рух проїжджою частиною.
Уранці цього ж дня у Володимирському районі чергова варта 5 ДПРЧ м. Нововолинська виїжджала на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиць Небесної Сотні та Левка Лук’яненка, у якій травмувалися 41-річна жінка та 4-річна дитина.
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