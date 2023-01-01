Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець





Про це Дмитро Лубінець.



"Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова. Яка мета цих дій? По-перше, створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі. По-друге, дискредитувати ЗСУ та представити Україну як «терористичну країну». В інформаційному середовищі уже поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Аргументи: ГЕС контролювалася росією, найбільше шкоди вона нанесла містам, підконтрольним рф", - йдеться в повідомленні.



Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд «місії порятунку». При цьому фсб рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.



На думку російських спецслужб, «сусідство» дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму, дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством.



У держдумі рф вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим.

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