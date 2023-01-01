Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець

Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець
Під приводом загрози постійних обстрілів фсб рф можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з росією регіонів до Криму.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова. Яка мета цих дій? По-перше, створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі. По-друге, дискредитувати ЗСУ та представити Україну як «терористичну країну». В інформаційному середовищі уже поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Аргументи: ГЕС контролювалася росією, найбільше шкоди вона нанесла містам, підконтрольним рф", - йдеться в повідомленні.

Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд «місії порятунку». При цьому фсб рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

На думку російських спецслужб, «сусідство» дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління РОВ, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму, дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством.

У держдумі рф вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Крим, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань
Сьогодні, 13:20
На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни
Сьогодні, 13:10
Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець
Сьогодні, 12:50
У Каховському водосховищі знижується рівень води
Сьогодні, 12:30
Без батька залишився 12-річний син: на Волині поховали Героя Володимира Вавелюка
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Україна розслідує роль Білорусі у депортації дітей Україна розслідує роль Білорусі у депортації дітей
24 травень, 14:59
У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів
18 травень, 10:15
Росію потрібно відрізати від Криму, – ГУР Росію потрібно відрізати від Криму, – ГУР
02 травень, 14:09
Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей
25 квітень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Офіційно: на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ
Сьогодні, 13:35
 0
Люди потребували негайної допомоги: у Луцьку рятувальники допомогли медикам потрапити до зачинених помешкань
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни
Сьогодні, 13:10
 0
Росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб «прикриватися» ними під час наступу ЗСУ, – Лубінець
Сьогодні, 12:50
 0
У Каховському водосховищі знижується рівень води
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8