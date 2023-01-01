У Каховському водосховищі знижується рівень води

У Каховському водосховищі знижується рівень води
У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

"Продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі. Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри. Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом", - йдеться в повідомленні.

Щодо наслідків для регіону:

На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.

Евакуйовано 1457 людей, із мікрорайону Корабел – 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.

Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Теги: Каховська ГЕС, Херсонщина
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