У Каховському водосховищі знижується рівень води





Про це



"Продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі. Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри. Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом", - йдеться в повідомленні.



Щодо наслідків для регіону:



На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.



Евакуйовано 1457 людей, із мікрорайону Корабел – 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.



Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.



Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води.Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго."Продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі. Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри. Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом", - йдеться в повідомленні.На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.Евакуйовано 1457 людей, із мікрорайону Корабел – 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

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