У Луцьку розривають договори із трьома перевізниками

Кубовим Б.А., ФОП Кашубою Т.І., ФОП Михалюком Ю.П. В зв'язку з цим договори з ними розривають.



Про це повідомили у міськраді.



Зокрема, порушення водіями дотримання інструкції щодо користування бортовими комп'ютерами, а саме: обов'язковість закриття зміни при завершенні роботи та автоматичного відкриття зміни перед початком роботи. Саме такі дії з недотримання інструкції призводять до некоректної роботи системи АСООП під час перевірки при зчитуванні засобів оплати пристроями контролера, оголошення зупинок громадського транспорту.



Системність таких порушень і небажання їх усунення може витікати лише через відсутність відповідних карток у водіїв. Це підтверджено інформацією Головного управління ДПС у Волинській області, свідчить про використання найманої праці без оформлення трудових договорів та систематичне порушення умов договорів: від 19.03.2020 № 83 з ФОП Кубовим Б.А., від 14.02.2020 № 77 з ФОП Михалюком Ю.П.,від 14.02.2020 № 78 з ФОП Кашубою Т.І.



ФОП Кашуба Тетяна Іванівна та ФОП Михалюк Юрій Петрович обслуговують маршрут № 11 Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права), ФОП Кубовий Богдан Анатолійович – маршрути № 26 Вишків – Окружна і № 26а Центральний ринок – Вишків.



На вказані маршрути буде оголошено новий конкурс на визначення перевізників.



Нагадаємо, у Луцькій громаді

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами перевірок, проведених працівниками відділу транспорту щодо дотримання умов договору на перевезення пасажирів, було зафіксовано ряд порушень перевізниками ФОП., ФОП., ФОП. В зв'язку з цим договори з ними розривають.Про це повідомили у міськраді.Зокрема, порушення водіями дотримання інструкції щодо користування бортовими комп'ютерами, а саме: обов'язковість закриття зміни при завершенні роботи та автоматичного відкриття зміни перед початком роботи. Саме такі дії з недотримання інструкції призводять до некоректної роботи системи АСООП під час перевірки при зчитуванні засобів оплати пристроями контролера, оголошення зупинок громадського транспорту.Системність таких порушень і небажання їх усунення може витікати лише через відсутність відповідних карток у водіїв. Це підтверджено інформацією Головного управління ДПС у Волинській області, свідчить про використання найманої праці без оформлення трудових договорів та систематичне порушення умов договорів: від 19.03.2020 № 83 з ФОП Кубовим Б.А., від 14.02.2020 № 77 з ФОП Михалюком Ю.П.,від 14.02.2020 № 78 з ФОП Кашубою Т.І.ФОП Кашуба Тетяна Іванівна та ФОП Михалюк Юрій Петрович обслуговують маршрут № 11 Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права), ФОП Кубовий Богдан Анатолійович – маршрути № 26 Вишків – Окружна і № 26а Центральний ринок – Вишків.На вказані маршрути буде оголошено новий конкурс на визначення перевізників.Нагадаємо, у Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію