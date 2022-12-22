У Луцьку розривають договори із трьома перевізниками

У Луцьку розривають договори із трьома перевізниками
За результатами перевірок, проведених працівниками відділу транспорту щодо дотримання умов договору на перевезення пасажирів, було зафіксовано ряд порушень перевізниками ФОП Кубовим Б.А., ФОП Кашубою Т.І., ФОП Михалюком Ю.П. В зв'язку з цим договори з ними розривають.

Про це повідомили у міськраді.

Зокрема, порушення водіями дотримання інструкції щодо користування бортовими комп'ютерами, а саме: обов'язковість закриття зміни при завершенні роботи та автоматичного відкриття зміни перед початком роботи. Саме такі дії з недотримання інструкції призводять до некоректної роботи системи АСООП під час перевірки при зчитуванні засобів оплати пристроями контролера, оголошення зупинок громадського транспорту.

Системність таких порушень і небажання їх усунення може витікати лише через відсутність відповідних карток у водіїв. Це підтверджено інформацією Головного управління ДПС у Волинській області, свідчить про використання найманої праці без оформлення трудових договорів та систематичне порушення умов договорів: від 19.03.2020 № 83 з ФОП Кубовим Б.А., від 14.02.2020 № 77 з ФОП Михалюком Ю.П.,від 14.02.2020 № 78 з ФОП Кашубою Т.І.

ФОП Кашуба Тетяна Іванівна та ФОП Михалюк Юрій Петрович обслуговують маршрут № 11 Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права), ФОП Кубовий Богдан Анатолійович – маршрути № 26 Вишків – Окружна і № 26а Центральний ринок – Вишків.

На вказані маршрути буде оголошено новий конкурс на визначення перевізників.

Нагадаємо, у Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути.

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Теги: перевізники, Луцьк, порушення
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