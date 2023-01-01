Без батька залишився 12-річний син: на Волині поховали Героя Володимира Вавелюка

Без батька залишився 12-річний син: на Волині поховали Героя Володимира Вавелюка
У селі Галузія, що на Маневиччині, поховали загиблого захисника Володимира Вавелюка.

Обряд поховання виконали у вівторок, 6 червня, - йдеться на сайті Православна Волинь.

«У селі Галузія Маневицького благочиння клірики Волинської єпархії УПЦ звершили чин похорону загиблого Захисника України Володимира Анатолійовича Вавелюка, 1987 року народження», - йдеться у повідомленні.

Володимир Вавелюк, матрос морської піхоти, загинув 2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення.

Сиротою залишився 12-річний син Максим.

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Теги: війна, Росія, Україна
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