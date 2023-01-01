На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Вавелюк

На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Вавелюк
На Донеччині загинув Герой з Прилісненської громади на Волині Володимир Вавелюк, 1987 року народження.

Про це повідомляє Прилісненська громада.

Захисник родом із села Галузія.

2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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