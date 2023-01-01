На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Вавелюк
Сьогодні, 12:40
На Донеччині загинув Герой з Прилісненської громади на Волині Володимир Вавелюк, 1987 року народження.
Про це повідомляє Прилісненська громада.
Захисник родом із села Галузія.
2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Прилісненська громада.
Захисник родом із села Галузія.
2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув матрос морської піхоти Вавелюк Володимир Анатолійович, 1987 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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