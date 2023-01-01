Волинські тероборонівці знищили з гаубиці ворожу бойову машину. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили з гаубиці ворожу бойову машину. ВІДЕО
Волинські тероборонівці разом із бійцями 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» сьогодні, 4 червня, на сході України ефектно знищили ще одну ворожу бойову машину десанту.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 100 окремої бригади ТрО.

Зазначається, що ворожу БМД-4М (бойова машина), яка є найсучаснішою моделлю цього типу російської бронетехніки, вистежили аеророзвідники 100 окремої бригади тероборони та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».

Координати бронетехніки оперативно передали підрозділам 45 окремої артилерійської бригади, які влучно поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.

«До того ж нашим аеророзвідникам вдалося зафільмувати увесь «виробничий процес»: момент влучання у заховану в лісі БМД, розгоряння бронетехніки, а також подальшу детонацію боєкомплекту», – йдеться в повідомленні.


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Теги: 100 бригада, війна, Росія, Україна
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