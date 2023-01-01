Волинські тероборонівці знищили з гаубиці ворожу бойову машину. ВІДЕО

Волинські тероборонівці разом із бійцями 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» сьогодні, 4 червня, на сході України ефектно знищили ще одну ворожу бойову машину десанту.Про це йдеться на фейсбук-сторінці 100 окремої бригади ТрО.Зазначається, що ворожу БМД-4М (бойова машина), яка є найсучаснішою моделлю цього типу російської бронетехніки, вистежили аеророзвідники 100 окремої бригади тероборони та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».Координати бронетехніки оперативно передали підрозділам 45 окремої артилерійської бригади, які влучно поцілили у БМД зі 155 мм гаубиці FH70.«До того ж нашим аеророзвідникам вдалося зафільмувати увесь «виробничий процес»: момент влучання у заховану в лісі БМД, розгоряння бронетехніки, а також подальшу детонацію боєкомплекту», – йдеться в повідомленні.