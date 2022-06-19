На Волині подружжя прийняло в свою сім’ю рідних братика і сестричку з притулку

На Волині подружжя прийняло в свою сім’ю рідних братика і сестричку з притулку
На Волині будинок сімейного типу Гаврилюків діє з 2018 року. Батьки-вихователі Марія Олексіївна та Василь Миколайович подарували своє тепло та турботу п’яти прийомним дітям, двоє з яких були повернуті в сім’ю.

Про це повідомляє Рожищенська міська рада.

Напередодні Дня захисту дітей Гаврилюки прийняли в свою сім’ю двох нових вихованців – 13-річну Іванну та 11-річного Богдана з Боратинської громади.

Діти, які були позбавлені батьківського піклкування і перебували останнім часом у притулку для дітей в Рожищі, знайшли свою домівку у мальовничому селі Корсині Луцького району.

«Я переконана, що брат і сестра знайдуть у цій сім’ї турботу, розуміння та захист, бо знаю батьків-вихователів як щирих та відповідальних людей», - говорить начальниця Служби у справах дітей Жанна Дубчук.

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Теги: будинок сімейного типу, прийомна родина, діти, Рожище, притулок
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