На Волині подружжя прийняло в свою сім’ю рідних братика і сестричку з притулку
Сьогодні, 14:38
На Волині будинок сімейного типу Гаврилюків діє з 2018 року. Батьки-вихователі Марія Олексіївна та Василь Миколайович подарували своє тепло та турботу п’яти прийомним дітям, двоє з яких були повернуті в сім’ю.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Напередодні Дня захисту дітей Гаврилюки прийняли в свою сім’ю двох нових вихованців – 13-річну Іванну та 11-річного Богдана з Боратинської громади.
Діти, які були позбавлені батьківського піклкування і перебували останнім часом у притулку для дітей в Рожищі, знайшли свою домівку у мальовничому селі Корсині Луцького району.
«Я переконана, що брат і сестра знайдуть у цій сім’ї турботу, розуміння та захист, бо знаю батьків-вихователів як щирих та відповідальних людей», - говорить начальниця Служби у справах дітей Жанна Дубчук.
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Напередодні Дня захисту дітей Гаврилюки прийняли в свою сім’ю двох нових вихованців – 13-річну Іванну та 11-річного Богдана з Боратинської громади.
Діти, які були позбавлені батьківського піклкування і перебували останнім часом у притулку для дітей в Рожищі, знайшли свою домівку у мальовничому селі Корсині Луцького району.
«Я переконана, що брат і сестра знайдуть у цій сім’ї турботу, розуміння та захист, бо знаю батьків-вихователів як щирих та відповідальних людей», - говорить начальниця Служби у справах дітей Жанна Дубчук.
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