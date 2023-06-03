У Луцьку розшукують 89-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся

У Луцьку розшукують 89-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся
Поліція встановлює місцезнаходження 89-річного лучанина Олександра Ясінського.

Про це 4 червня повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

«Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька, у суботу, 3.06.2023 року близько 15 год. 30 хв пішов з дому у невідомому напрямку, та досі не повернувся, наразі його місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні.

Його прикмети: зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся сиве.

Був одягнений: взуття та штани темного кольору, сорочка світлого кольору.

Особливі прикмети: пересувається за допомогою дерев’яної палиці світлого кольору.

Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.

У Луцьку розшукують 89-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся

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Теги: безвісти зник, розшук, поліція, Луцьк
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