У Луцьку розшукують 89-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся

Олександра Ясінського.



Про це 4 червня повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



«Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька, у суботу, 3.06.2023 року близько 15 год. 30 хв пішов з дому у невідомому напрямку, та досі не повернувся, наразі його місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні.



Його прикмети: зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся сиве.



Був одягнений: взуття та штани темного кольору, сорочка світлого кольору.



Особливі прикмети: пересувається за допомогою дерев’яної палиці світлого кольору.



Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження 89-річного лучанинаПро це 4 червня повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.«Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 р. н., житель Луцька, у суботу, 3.06.2023 року близько 15 год. 30 хв пішов з дому у невідомому напрямку, та досі не повернувся, наразі його місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні.: зріст 175 см, худощавої тілобудови, волосся сиве.: взуття та штани темного кольору, сорочка світлого кольору.: пересувається за допомогою дерев’яної палиці світлого кольору.Громадянам, яким відома інформація про зниклого чоловіка, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102.

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