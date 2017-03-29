Атовець з Волині зробив бізнес на полуниці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Другий рік поспіль житель села Човниця Луцького району Віктор Когуц вирощує полуницю.
Як розповів чоловік Суспільному, на 20 сотих городу посадив кілька сортів ягід, й нині разом із родиною почав збирати врожай.
Вирощуванням ягід чоловік займається сім років: першою посадив лохину.
До садівництва прийшов після повернення з військової служби. Віктор Когуц – учасник АТО. 2014-того воював у Луганській та Донецькій областях, отримав поранення. Після повернення зі служби почав займатися ягодами.
"Спочатку зацікавилися лохиною. Коли побачили, що вона така велика, то посадили її вдома, це був 2016 рік. Далі спробували полуницю, теж з малих об’ємів, буквально дві сотки вдома. Почало виходити, вирішили трохи збільшити. Чим полуниця краща, якщо ти садиш, то вже на другий рік можна отримати врожай", – сказав чоловік.
Щоб мати гарний врожай полуниці, їй потрібний відповідний догляд. Для цього, каже фермер, треба докласти чимало зусиль: прополювати, встеляти солому між рядками, підживлювати рослинки й слідкувати, щоб не було шкідників.
"Велика перешкода – погода. Дощі, багато ягід загнивають, цвіль кидається туди, кореневі гнилі беруться. Цього року супер. Ранній сорт йде "Клері", круглий "Ельсанта" дуже солодкий. Багато її є, і єдиний мінус, що в кінці остання ягода трошки дрібніша. Пізній "Мальвіна", він тільки починає цвісти", – говорить Віктор Когуц.
Доглядати за плантацією допомагають рідні: дружина, діти і батьки. Син Ілля Когуц каже: збирати полуницю не важко й сам процес цікавий.
"Не дуже важко, застеляти сіно, напевно, буде саме важче. Це саме лінива робота. Цікавіше збирати, збираєш, їсиш. Розуміємо, що потрібна допомога, самим не получається. То ми збираємо, підстригаємо траву, полемо трохи", – сказав школяр.
Дружина фермера Світлана Когуц зазначила, що працювати на полі важко, однак з полуницею працювати легше, ніж з лохиною.
"Бачиш як він старається і хочеться допомогти. Працюється тяжко, робити треба багато, а ще як не встигаєш, то ще більше треба робити, мало спати, але підтримувати. Ще як бачиш, коли діти допомагають, то приємніше. Люди дякують і кажуть, що смачно, то ще більше хочеться докладати зусиль", – розповіла жінка.
Зі слів мами підприємця Віктора Ірини Когуц, вирішила допомогати сину, щоб сімейна ягідна справа розширювалася.
"Стрижемо вуса, бо швидко ростуть, недавно стригли і знову. Треба допомагати, вдома на пенсії, бо сам ради не дасть. Він переживає, я кажу: "Вітя, ну не вдалося цього року, на другий рік вдасться", – говорить волинянка.
Полуницю, зазначив Віктор Когуц, продають через інтернет. Скільки ягід вдасться чоловік зібрати не прогнозує.
Додає: цього року поруч із полуницею посадив перці, томати і броколі, хоче побачити, яким буде врожай.
Як розповів чоловік Суспільному, на 20 сотих городу посадив кілька сортів ягід, й нині разом із родиною почав збирати врожай.
Вирощуванням ягід чоловік займається сім років: першою посадив лохину.
До садівництва прийшов після повернення з військової служби. Віктор Когуц – учасник АТО. 2014-того воював у Луганській та Донецькій областях, отримав поранення. Після повернення зі служби почав займатися ягодами.
"Спочатку зацікавилися лохиною. Коли побачили, що вона така велика, то посадили її вдома, це був 2016 рік. Далі спробували полуницю, теж з малих об’ємів, буквально дві сотки вдома. Почало виходити, вирішили трохи збільшити. Чим полуниця краща, якщо ти садиш, то вже на другий рік можна отримати врожай", – сказав чоловік.
Щоб мати гарний врожай полуниці, їй потрібний відповідний догляд. Для цього, каже фермер, треба докласти чимало зусиль: прополювати, встеляти солому між рядками, підживлювати рослинки й слідкувати, щоб не було шкідників.
"Велика перешкода – погода. Дощі, багато ягід загнивають, цвіль кидається туди, кореневі гнилі беруться. Цього року супер. Ранній сорт йде "Клері", круглий "Ельсанта" дуже солодкий. Багато її є, і єдиний мінус, що в кінці остання ягода трошки дрібніша. Пізній "Мальвіна", він тільки починає цвісти", – говорить Віктор Когуц.
Доглядати за плантацією допомагають рідні: дружина, діти і батьки. Син Ілля Когуц каже: збирати полуницю не важко й сам процес цікавий.
"Не дуже важко, застеляти сіно, напевно, буде саме важче. Це саме лінива робота. Цікавіше збирати, збираєш, їсиш. Розуміємо, що потрібна допомога, самим не получається. То ми збираємо, підстригаємо траву, полемо трохи", – сказав школяр.
Дружина фермера Світлана Когуц зазначила, що працювати на полі важко, однак з полуницею працювати легше, ніж з лохиною.
"Бачиш як він старається і хочеться допомогти. Працюється тяжко, робити треба багато, а ще як не встигаєш, то ще більше треба робити, мало спати, але підтримувати. Ще як бачиш, коли діти допомагають, то приємніше. Люди дякують і кажуть, що смачно, то ще більше хочеться докладати зусиль", – розповіла жінка.
Зі слів мами підприємця Віктора Ірини Когуц, вирішила допомогати сину, щоб сімейна ягідна справа розширювалася.
"Стрижемо вуса, бо швидко ростуть, недавно стригли і знову. Треба допомагати, вдома на пенсії, бо сам ради не дасть. Він переживає, я кажу: "Вітя, ну не вдалося цього року, на другий рік вдасться", – говорить волинянка.
Полуницю, зазначив Віктор Когуц, продають через інтернет. Скільки ягід вдасться чоловік зібрати не прогнозує.
Додає: цього року поруч із полуницею посадив перці, томати і броколі, хоче побачити, яким буде врожай.