Кого ще призвуть на війну через зниження граничного віку





Раніше, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік військовозобов'язаних брали громадян України, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників, - пише



Зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних братимуть тим, кому виповнилося 25 та 26 років, що дозволить призивати їх в рамках загальної мобілізації.



Чим відрізняється статус призовника від статусу військовозобов’язаного



За словами адвоката Валерія Єфремова, законодавство в сфері військово обов’язку, мобілізаційної підготовки та мобілізації не містить норму призову чоловіків з категорії призовників на військову службу за загальною мобілізацією, яка була оголошена з початком повномасштабного вторгнення. Тобто мобілізувати призовника не можуть, лише військовозобов'язаного.



Призову підлягають лише військовозобов’язані, про що зазначено як в законі, так і в указі президента України про загальну мобілізацію. Навіть під час воєнного стану призовники можуть бути призвані виключно на строкову службу, або потрапити до війська шляхом укладання контракту.



Коли призовник ставав військовозобов'язаним згідно з попередньою нормою закону



Якщо призовник не проходив строкову військову службу, то при досягненні граничного віку, а це було 27 років, він ставав військовозобов’язаним. При досягненні 27 років призовник повинен був з’явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки, пройти військову лікарську комісію та отримати новий військово-обліковий документ - тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.



Що змінилося з ухваленням законопроєкту № 9281



Зі зниженням граничного віку чоловіки у віці від 25 до 27 років, які не проходили військову службу набувають статусу військовозобов’язаних. Тобто при досягненні 25 років чоловіки повинні з’явитися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для заміни посвідчень про приписку на тимчасові посвідчення. Без тимчасового посвідчення ця категорія чоловіків не може працевлаштуватись, вступити до навчального закладу, змінити місце проживання. І найголовніше, згідно з законом чоловіки віком від 25 років можуть бути мобілізованими.



Звісно, за час війни були випадки мобілізації і чоловіків призовників. Але це не мало масового характеру - як правило, їх мобілізували за власним бажанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ухвалений народними депутатами законопроєкт № 9281 зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.Раніше, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік військовозобов'язаних брали громадян України, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників, - пише ТСН Зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних братимуть тим, кому виповнилося 25 та 26 років, що дозволить призивати їх в рамках загальної мобілізації.За словами адвоката Валерія Єфремова, законодавство в сфері військово обов’язку, мобілізаційної підготовки та мобілізації не містить норму призову чоловіків з категорії призовників на військову службу за загальною мобілізацією, яка була оголошена з початком повномасштабного вторгнення. Тобто мобілізувати призовника не можуть, лише військовозобов'язаного.Призову підлягають лише військовозобов’язані, про що зазначено як в законі, так і в указі президента України про загальну мобілізацію. Навіть під час воєнного стану призовники можуть бути призвані виключно на строкову службу, або потрапити до війська шляхом укладання контракту.Якщо призовник не проходив строкову військову службу, то при досягненні граничного віку, а це було 27 років, він ставав військовозобов’язаним. При досягненні 27 років призовник повинен був з’явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки, пройти військову лікарську комісію та отримати новий військово-обліковий документ - тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.Зі зниженням граничного віку чоловіки у віці від 25 до 27 років, які не проходили військову службу набувають статусу військовозобов’язаних. Тобто при досягненні 25 років чоловіки повинні з’явитися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для заміни посвідчень про приписку на тимчасові посвідчення. Без тимчасового посвідчення ця категорія чоловіків не може працевлаштуватись, вступити до навчального закладу, змінити місце проживання. І найголовніше, згідно з законом чоловіки віком від 25 років можуть бути мобілізованими.Звісно, за час війни були випадки мобілізації і чоловіків призовників. Але це не мало масового характеру - як правило, їх мобілізували за власним бажанням.

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