Погода у Луцьку на завтра, 5 червня

У понеділок, 5 червня, вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +7° до +24°.: В народі цей день називали Левон Огуречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили: "Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків". Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.