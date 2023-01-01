Погода у Луцьку на завтра, 5 червня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 5 червня, вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +7° до +24°.
Народний прогноз погоди: В народі цей день називали Левон Огуречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили: "Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків". Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +7° до +24°.
Народний прогноз погоди: В народі цей день називали Левон Огуречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили: "Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків". Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.
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