Погода у Луцьку на завтра, 5 червня

Погода у Луцьку на завтра, 5 червня
У понеділок, 5 червня, вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +7° до +24°.

Народний прогноз погоди: В народі цей день називали Левон Огуречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили: "Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків". Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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