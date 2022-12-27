На Волині водія буса, який збив пішохода, оштрафували на 850 гривень

На Волині водія буса, який збив пішохода, оштрафували на 850 гривень
Нововолинський міський суд на 850 гривень оштрафували водія буса, який збив пішохода.

У постанові суду йдеться про те, що ДТП трапилася 27 березня на вулиці Луцькій, - пишуть Волинські новини.

Водій Mercedes-Benz Sprinter Віктор В. не дотримався безпечної швидкості, проявив неуважність та наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження.

Дії водія кваліфікували за статтею 124 КУпАП. Він визнав свою вину під час розгляду справи.

Суд оштрафував його на 850 гривень.

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Теги: ДТП, штраф
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