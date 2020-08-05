На Волині оштрафували водія, який намагався відкупитися за нетверезе кермування





Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає



Водія ЗАЗ 1103 Дмитра Б. зупинили 27 березня в селі Березолуки Луцького району. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП (водіння транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) волинянин надав поліцейським дві тисячі хабаря, аби вирішити питання на місці.



Керманич «Славути» підтвердив у суді, що дійсно пропонував поліцейським хабар, аби уникнути адміністративної відповідальності. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 тисяч гривень штрафу заплатить водій, який намагався відкупитися від поліцейських двома тисячами за п’яне водіння.Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА Волинські новини Водія ЗАЗ 1103зупинили 27 березня в селі Березолуки Луцького району. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП (водіння транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) волинянин надав поліцейським дві тисячі хабаря, аби вирішити питання на місці.Керманич «Славути» підтвердив у суді, що дійсно пропонував поліцейським хабар, аби уникнути адміністративної відповідальності. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію