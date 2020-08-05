На Волині оштрафували водія, який намагався відкупитися за нетверезе кермування
Сьогодні, 21:44
17 тисяч гривень штрафу заплатить водій, який намагався відкупитися від поліцейських двома тисячами за п’яне водіння.
Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА Волинські новини.
Водія ЗАЗ 1103 Дмитра Б. зупинили 27 березня в селі Березолуки Луцького району. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП (водіння транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) волинянин надав поліцейським дві тисячі хабаря, аби вирішити питання на місці.
Керманич «Славути» підтвердив у суді, що дійсно пропонував поліцейським хабар, аби уникнути адміністративної відповідальності. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.
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Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА Волинські новини.
Водія ЗАЗ 1103 Дмитра Б. зупинили 27 березня в селі Березолуки Луцького району. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП (водіння транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) волинянин надав поліцейським дві тисячі хабаря, аби вирішити питання на місці.
Керманич «Славути» підтвердив у суді, що дійсно пропонував поліцейським хабар, аби уникнути адміністративної відповідальності. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.
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