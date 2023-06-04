Про кохання і «полуничний» бізнес: добрі новини від ВолиньPost у свято Трійці

Редакціявітає своїх читачів і читачок зі світлим християнським святом – Трійцею! Зичимо вам миру, добра і Перемоги!І вже традиційно нагадуємо про добрі новини. Сьогодні, 4 червня, ми писали про таке:Загальні бойові втрати противника станом на 04.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;- танків ‒ 3837 (+8) од;- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од;- артилерійських систем – 3555 (+22) од;- РСЗВ – 583 (+1) од;- засоби ППО ‒ 344 (+2) од;- літаків – 313 (+0) од;- гелікоптерів – 298 (+0) од;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);- крилаті ракети ‒ 1132 (+0);- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од;- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).Мультиінструменталіст з Волиніз гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію своїй дівчині Євгенії. Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені.Радісну новину повідомив гурт Kalush Orchestra. Сталося все одразу після виступу в польському місті Лодзь.Віталій Дужик перед гостями концерту покликав дівчину на сцену, став на одне коліно і сказав зворушливі слова. Він попросив її стати його дружиною. Його кохана не змогла стримати сліз від щастя. Після цього пара обійнялася та поцілувалася.По-особливому цікаво дзвенів останній дзвоник у ліцеї № 22 для юних випускників 9-Г класу. Класний керівникподарувала своєму першому випуску частину своєї душі, своєї творчості та креативу.Це було навіть сенсаційно, адже уперше в історії Луцька та навіть Волинської області, після спільної святкової лінійки педагог запросила своїх вихованців та батьків до спортивної зали, де на них чекав справжній сюрприз — мобільне шатро-планетарій, такий собі зірковий кінотеатр.Діти, батьки та перша вчителька мали змогу переглянути яскравий відеоролик, який ілюстрував їхнє цікаве шкільне життя від першого класу і до дев'ятого. А ще настрій дітям підняли смаколики: поп-корн, кола, цукерки.«Перші успіхи та розчарування, майстер-класи, шкільні свята, екскурсії. Ці кадри дарували і веселий сміх, і сльози радості, адже так швидко промайнули прекрасні роки дитинства», - зазначає Марія Василівна.Закінчилося свято дружніми світлинами, зробленими у яскравій фотозоні.Вдячні посмішки, сльози, теплі обійми, щирі слова вдячності, — таку подяку отримала "класна мама" за складну, але таку цікаву роботу у своїй шкільній родині 9-Г класу.Волинські тероборонівці разом із бійцями 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» сьогодні, 4 червня, на сході України ефектно знищили ще одну ворожу бойову машину десанту.Зазначається, що ворожу БМД-4М (бойова машина), яка є найсучаснішою моделлю цього типу російської бронетехніки, вистежили аеророзвідники 100 окремої бригади тероборони та зведеного батальйону Національної поліції «Захід».На Волині будинок сімейного типудіє з 2018 року. Батьки-вихователі Марія Олексіївна та Василь Миколайович подарували своє тепло та турботу п’яти прийомним дітям, двоє з яких були повернуті в сім’ю.Напередодні Дня захисту дітей Гаврилюки прийняли в свою сім’ю двох нових вихованців – 13-річнута 11-річногоз Боратинської громади.Діти, які були позбавлені батьківського піклкування і перебували останнім часом у притулку для дітей в Рожищі, знайшли свою домівку у мальовничому селі Корсині Луцького району.Майстер із села Осівці Камінь-Каширського району«заправляє» свою автівку дровами.Для винахідника це не перша машина на альтернативному паливі. Торік у лютому чоловік переобладнав свою «Волгу» на дешевше для поліського краю паливо. Тоді про нього з інтернету вся Україна довідалася – автомобіль, який їздить не на бензині, привертав увагу, хоч би де з’явився господар на своїй новинці. Новому «Авто-2 на дровах» тепер і бездоріжжя не страшне.Другий рік поспіль житель села Човниця Луцького районувирощує полуницю. На 20 сотих городу посадив кілька сортів ягід, й нині разом із родиною почав збирати врожай.Вирощуванням ягід чоловік займається сім років: першою посадив лохину.До садівництва прийшов після повернення з військової служби. Віктор Когуц – учасник АТО. 2014-того воював у Луганській та Донецькій областях, отримав поранення. Після повернення зі служби почав займатися ягодами.Доглядати за плантацією допомагають рідні: дружина, діти і батьки. Синкаже: збирати полуницю не важко й сам процес цікавий."Не дуже важко, застеляти сіно, напевно, буде саме важче. Це саме лінива робота. Цікавіше збирати, збираєш, їсиш. Розуміємо, що потрібна допомога, самим не получається. То ми збираємо, підстригаємо траву, полемо трохи", – сказав школяр.Дружина фермеразазначила, що працювати на полі важко, однак з полуницею працювати легше, ніж з лохиною."Бачиш як він старається і хочеться допомогти. Працюється тяжко, робити треба багато, а ще як не встигаєш, то ще більше треба робити, мало спати, але підтримувати. Ще як бачиш, коли діти допомагають, то приємніше. Люди дякують і кажуть, що смачно, то ще більше хочеться докладати зусиль", – розповіла жінка.