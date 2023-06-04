Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
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Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 4 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3837 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од;
- артилерійських систем – 3555 (+22) од;
- РСЗВ – 583 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од;
- літаків – 313 (+0) од;
- гелікоптерів – 298 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од;
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
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Загальні бойові втрати противника станом на 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3837 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од;
- артилерійських систем – 3555 (+22) од;
- РСЗВ – 583 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од;
- літаків – 313 (+0) од;
- гелікоптерів – 298 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од;
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
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