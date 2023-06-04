Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 04.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;

- танків ‒ 3837 (+8) од;

- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од;

- артилерійських систем – 3555 (+22) од;

- РСЗВ – 583 (+1) од;

- засоби ППО ‒ 344 (+2) од;

- літаків – 313 (+0) од;

- гелікоптерів – 298 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);

- крилаті ракети ‒ 1132 (+0);

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од;

- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 4 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 04.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;- танків ‒ 3837 (+8) од;- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од;- артилерійських систем – 3555 (+22) од;- РСЗВ – 583 (+1) од;- засоби ППО ‒ 344 (+2) од;- літаків – 313 (+0) од;- гелікоптерів – 298 (+0) од;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);- крилаті ракети ‒ 1132 (+0);- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од;- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).

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