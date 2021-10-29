У Луцьку під час комендантської години спіймали нетверезу водійку

У Луцьку під час комендантської години спіймали нетверезу водійку
В обласному центрі Волині під час комендантської години спіймали п’яну водійку, доза алкоголю в крові якої перевищила норму в понад десять разів.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини.

Ірину. П зупинили на вулиці Львівській 2 квітня близько першої години ночі. Вона керувала Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,10 проміле.

На судове засідання керманичка та її захисник не з'явилися, причини неявки суду не повідомили. Тому докази розглядали без їхньої присутності. На переконання суду, вина Ірини П. у п’яному водінні підтверджується протоколом, результатом драгера та відеозаписом події.

Суд оштрафував водійку на 17 тисяч гривень та на рік позбавив її права керувати транспортними засобами.

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Теги: п'яна водійка, Луцьк, суд
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