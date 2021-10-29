У Луцьку під час комендантської години спіймали нетверезу водійку





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає



Ірину. П зупинили на вулиці Львівській 2 квітня близько першої години ночі. Вона керувала Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,10 проміле.



На судове засідання керманичка та її захисник не з'явилися, причини неявки суду не повідомили. Тому докази розглядали без їхньої присутності. На переконання суду, вина Ірини П. у п’яному водінні підтверджується протоколом, результатом драгера та відеозаписом події.



Суд оштрафував водійку на 17 тисяч гривень та на рік позбавив її права керувати транспортними засобами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині під час комендантської години спіймали п’яну водійку, доза алкоголю в крові якої перевищила норму в понад десять разів.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини зупинили на вулиці Львівській 2 квітня близько першої години ночі. Вона керувала Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,10 проміле.На судове засідання керманичка та її захисник не з'явилися, причини неявки суду не повідомили. Тому докази розглядали без їхньої присутності. На переконання суду, вина Ірини П. у п’яному водінні підтверджується протоколом, результатом драгера та відеозаписом події.Суд оштрафував водійку на 17 тисяч гривень та на рік позбавив її права керувати транспортними засобами.

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