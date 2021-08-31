У селі Луцького району 40-річний чоловік покінчив із життям
Сьогодні, 06:00
У селі Веснянка Підгайцівської громади Луцького району покінчив із життям 40-річний чоловік.
Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
Це трапилося ввечері у четвер, 1 червня.
Відомо, що чоловік був мешканцем Луцька.
Інформацію виданню ВСН підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що при огляді слідів насилля не виявлено. Відомості належним чином задокументовано.
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Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
Це трапилося ввечері у четвер, 1 червня.
Відомо, що чоловік був мешканцем Луцька.
Інформацію виданню ВСН підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що при огляді слідів насилля не виявлено. Відомості належним чином задокументовано.
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