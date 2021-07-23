Українські заробітчани їдуть з Польщі. ДОСЛІДЖЕННЯ





Про це свідчать результати дослідження "Барометр польського ринку праці", яке провела компанія Personnel Service, повідомляє



Дослідження проводилося у січні-лютому 2023 року серед 400 українців зі Львова, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська з досвідом роботи в Польщі протягом останніх 5 років.



Хоч у травні 2023 року на ринку праці в Польщі фіксувалося традиційне сезонне пожвавлення, виявилося, що попит праці серед працівників з України різко знизився. Ті, які не знайшли відповідних вакансій для себе на початку року, вирішили не чекати нових пропозицій й виїхати працювати до інших країн. Так, на першому місці за популярністю стала Канада. Туди виїхало 25% опитаних українців. На другому місці - імеччина (16%), на третьому - Велика Британія (11%). Менш популярними напрямками для українців є Скандинавія (7%), Чехія (5%), Нідерланди та Бельгія (5%). Тільки кожен 4-й респондент (25%) виявив бажання залишитися в Польщі.



За період з 1 по 28 травня 2023 року з Польщі, за даними прикордонної служби, виїхало 676,5 тис українців, але в той же час 662,7 тис осіб заїхали з України до Польщі.



У компанії Personnel Service кажуть, якщо дефіцит працівників з України, який почав проявлятися в травні, продовжиться або поглибиться у найближчі місяці, це може посилити тиск на заробітну плату, особливо в найменш оплачуваних професіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частина громадян України, які відчули дефіцит робочих місць для себе в Польщі, вирішила їхати в пошуках роботи далі. Вже у травні польський ринок відчув нестачу працівників з України.Про це свідчать результати дослідження "Барометр польського ринку праці", яке провела компанія Personnel Service, повідомляє Yavp.pl Дослідження проводилося у січні-лютому 2023 року серед 400 українців зі Львова, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська з досвідом роботи в Польщі протягом останніх 5 років.Хоч у травні 2023 року на ринку праці в Польщі фіксувалося традиційне сезонне пожвавлення, виявилося, що попит праці серед працівників з України різко знизився. Ті, які не знайшли відповідних вакансій для себе на початку року, вирішили не чекати нових пропозицій й виїхати працювати до інших країн. Так, на першому місці за популярністю стала Канада. Туди виїхало 25% опитаних українців. На другому місці - імеччина (16%), на третьому - Велика Британія (11%). Менш популярними напрямками для українців є Скандинавія (7%), Чехія (5%), Нідерланди та Бельгія (5%). Тільки кожен 4-й респондент (25%) виявив бажання залишитися в Польщі.За період з 1 по 28 травня 2023 року з Польщі, за даними прикордонної служби, виїхало 676,5 тис українців, але в той же час 662,7 тис осіб заїхали з України до Польщі.У компанії Personnel Service кажуть, якщо дефіцит працівників з України, який почав проявлятися в травні, продовжиться або поглибиться у найближчі місяці, це може посилити тиск на заробітну плату, особливо в найменш оплачуваних професіях.

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