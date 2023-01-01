Понад 100 повідомлень про підозру: контроль за виїздом чоловіків через «Шлях» посилили

Понад 100 повідомлень про підозру: контроль за виїздом чоловіків через «Шлях» посилили
Прикордонники нагадали українцям, що зловживання системою "Шлях" класифікують як правопорушення. Станом на червень 2023 року доступ до системи тимчасово припинили 38 ліцензіатам.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Окрім того, у ДПСУ заявили, що вже:

• 126 людям повідомили про підозру;
• 4 людей засудили.

Відповідні рішення ухвалили внаслідок того, щоб систему "Шлях" використовували для виїзду, аби згодом не повернутися на територію України.

«ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях"», – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що система "Шлях" запрацювала в Україні навесні 2022 року. Реєструватися у "Шляху" необхідно водіям, які хочуть виїхати за кордон, аби доставити в Україну гуманітарні або медичні вантажі. Перебувати за кордоном чоловіки можуть не більше 30 діб. Відлік починається з моменту перетину кордону.

Окрім того, водії мають здійснити митне оформлення вантажів відповідно до вимог законодавства.

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Теги: ДПСУ, «Шлях», виїзд за кордон
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